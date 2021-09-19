Игрок «Монако» Головин забил первый мяч в новом сезоне чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил первый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

Российский футболист отличился на 39-й минуте пятого тура чемпионата страны против «Ниццы». После первого тайма монегаски ведут со счетом 1:0.

На данный момент «Ницца», набравшая девять очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» с четырьмя баллами располагается на 17-й строчке.

Российский полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В чемпионате Франции сезона-2020/2021 он принял участие в 21 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Также в минувшем сезоне на счету россиянина один гол в Кубке Франции.

Ранее сообщалось, что «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы одержал победу над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Крепин Диатта, отличившийся с передачи россиянина Александра Головина. Матч проходил в Монако на стадионе «Луи II».