Наставник «Ахмата» раскритиковал судейство в матче РПЛ против «Краснодара»

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о судействе в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Хочется пройти мимо судейства, но у меня увезли игрока на скорой, даже жёлтой карточки за это нет. У нас любое столкновение — мы опять остаемся вдесятером. Мы на тренировках уже готовимся к этому», — заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает 11 место, набрав девять очков. «Краснодар» располагается на пятой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Ростова». Встреча состоится 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«Краснодар» встретится с «Сочи». Команды выйдут на поле 26 сентября в 19.00 по московскому времени.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о легионерах в российском футболе.

«Чем больше легионеров — тем хуже мы играем. Было шесть легионеров — более-менее куда-то выходили. Стало семь — никто и никуда не вышел. Стало восемь — из 26 игр проиграли 25. Вот и все», — сказал Колосков.