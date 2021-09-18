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Холанд отказался отдать свою футболку ребенку

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Reuters

Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал, что норвежец Эрлинг Холанд отказал одному из гибралтарских игроков, который попросил его футболку для своего сына. Об этом сообщает The Sun.

«В марте, когда мы играли в Гибралтаре, наш капитан попросил у Холанда футболку. Норвегия выиграла со счётом 3:0, но Холанд не забил ни одного. Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: «Мой маленький сын — твой огромный фанат. Не возражаешь, если мы поменяемся футболками?» Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушел. Он может купить многое, но не может купить красивые поступки», — сказал Стайч.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет €130 млн.

Ранее 18-летний футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем после победы над турецким «Бешикташем» (2:1) в Лиге чемпионов поцеловал своего одноклубника Эрлинга Холанда, который давал интервью.

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