Экс-капитан «Ливерпуля»: возвращение Роналду может стать проблемой для «МЮ»

Бывший защитник и капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением по поводу возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Его возвращение может стать проблемой для Сульшера. На самом деле, это может быть лучше для АПЛ, чем для «Манчестер Юнайтед».

Приблизит ли «МЮ» возвращение Роналду к тому, чтобы стать клубом, который может снова выиграть титул АПЛ и Лигу чемпионов. Судя по результатам первых игр, я бы сказал, что нет. Одно лишь возвращение Роналду не может превратить «Юнайтед» в команду-победительницу или образовать особый стиль игры, — приводит слова экс-защитника сборной Англии The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2).

Ранее Роналду рассказал о причинах возвращения в «Манчестер Юнайтед».