Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, которого перевели в палату интенсивной терапии

Келли Насименту, дочь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, рассказал о стоянии отца, который был снова переведен в палату интенсивной терапии.

«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. После подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния. Это нормально для человека его возраста», — написала Келли в Instagram.

Напомним, бразилец попал в клинику 30 августа, а 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 13 сентября Пеле перевели в обычную палату, но через день он снова попал в реанимацию.

Отмечается, что у бывшего футболиста случился рефлюкс.

Ранее сообщалось, что Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.