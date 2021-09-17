Экс-нападающий «Челси»: на коленях стояли только африканские рабы

Бывший футболист лондонского «Челси» Демба Ба ответил на вопрос о своем отношении к тому, что некоторые игроки «Зенита» не преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси», передает «Спорт-Экспресс».

«Это не является частью ничьей культуры. На коленях стояли только африканские рабы на протяжении более чем четырех столетий. К сожалению, это происходило и, увы, до сих пор не закончилось», — сказал Демба Ба.

Движение Black Lives Matter (BLM), участники которого преклоняют колено в знак борьбы с расизмом, возникло после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом. Противники BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.

Ранее Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о своем отношении к общественному движению BLM.