Футболист «Спартака» отреагировал на новость о конфликте с Виторией

Футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на информацию о том, что у него случился конфликт с тренером Руем Виторией, передает «Спорт-Экспресс».

«Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем. Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается», — сказал Ларссон.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

20 сентября красно-белые в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют против столичного ЦСКА.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результатах российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.