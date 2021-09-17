Черчесов рассказал, за кого он болел в матче ЛЕ «Спартак» — «Легия»

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, за кого он болел в матче первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и польской «Легией», передает Interia Sport.

«Я болел за «Спартак», и за «Легию». Это мои клубы, в которых я состоял. Поэтому любой результат доставил бы мне удовлетворение», — сказал Черчесов.

Специалист добавил, что наблюдал за матчей нейтрально, как профессиональный тренер

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати.

В следующем туре Лиги Европы красно-белые на выезде встретятся с итальянским «Наполи».

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, обвинив в неудачах англичан.