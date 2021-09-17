Бышовец — о ничье «Локомотива» в Лиге Европы: невозможное возможно

Тренер Анатолий Бышовец, комментируя результат матча Лиги Европы между «Локомотивом» — «Марселем» (1:1), заявил, что в футболе «порой невозможное возможно». Слова Бышовца передает Rusfootball.

«В прошедшем матче — это ничейный результат. Мне кажется, что порой невозможное возможно, когда команда продолжает играть даже в такой ситуации по проигрываемому матчу, по качеству и содержанию. Но в футболе бывает, что один эпизод решает исход матча. Что касается «Локомотива», то он пытался сыграть рационально, создавая насыщенную оборону, и практически без контригры», — сказал Бышовец.

30 сентября «Локомотив» в матче ЛЕ сыграет итальянским «Лацио» в гостях.

После первого тура «Локо» и «Марсель» делят второе и третье место в группе Е, имея в активе по одному очку. Возглавляет группу турецкий «Галатасарай», который обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Ранее «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 игр.