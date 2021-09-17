Футболист «Лиона» оспорит приговор за избиение жены

Защитник «Лиона» Джером Боатенг обжалует приговор за домашнее насилие. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SID.

Футболист был оштрафован на €1,8 млн за нанесение телесных повреждений свой бывшей гражданской жене.

Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии.

По решению суда немецкому футболисту грозил тюремный срок.

Зимой 2021 года другая бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в столице Германии. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.

33-летний Боатенг выступал за берлинскую «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию». Он является девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Германии защитник стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Джейсон Миллер был арестован и обвинен в домашнем насилии.