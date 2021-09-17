Футболист «Лиона» оспорит приговор за избиение жены

Защитник «Лиона» Джером Боатенг обжалует приговор за домашнее насилие. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SID.
Футболист был оштрафован на €1,8 млн за нанесение телесных повреждений свой бывшей гражданской жене.
Боатенг был признан виновным по делу о домашнем насилии.
По решению суда немецкому футболисту грозил тюремный срок.
Зимой 2021 года другая бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в столице Германии. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.
33-летний Боатенг выступал за берлинскую «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию». Он является девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной Германии защитник стал победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии.
Ранее экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Джейсон Миллер был арестован и обвинен в домашнем насилии.