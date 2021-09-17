Главный тренер клуба АПЛ: моя семья думает, что я больной

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс, говоря о неудовлетворительных результатах команды, заявил, что его семья находится в недоумении от того, что он не думает об уходе в другую организацию. Слова специалиста передает The Times.

«Моя семья думает, что я немного больной, потому что я никогда не думаю об уходе, сталкиваясь с трудностями. Я хочу, чтобы «Ньюкасл» был на вершине лиги, поэтому понимаю разочарование болельщиков. Но я не думаю «Ой, давление слишком сильное, уходи, Стив». Не в моей природе уходить от чего-то во время борьбы», – сказал Брюс.

После четырех туров АПЛ «Ньюкасл» располагается на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице, имея в активе одно очко. Единственный балл команда Брюса смогла добыть в матче с «Саутгемптоном» (2:2).

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о том, что в штабе английской команды должно быть больше женщин.