Почетный президент РФС: впечатление, что «Спартак» на поле первый раз увидел мяч

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, высказываясь о поражении московского «Спартака» от варшавской «Легии» (0:1), раскритиковал готовность команды Руя Витории. Слова Колоскова передает «РБ Спорт».

«Как готовилась команда, такой и результат. Невозможно смотреть такой футбол. Такое впечатление, что люди на поле первый раз увидели мяч, имею в виду «Спартак». Ничего у них не получалось.

Вчера «Зенит» показал зрелую игру, ничем не уступая команде, победителю Лиги чемпионов. Здесь речь не о российском футболе, а о «Спартаке». Не готова эта команда играть даже на таком посредственном уровне», — сказал Колосков.

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

Также московская команда на групповой стадии второго по значимости европейского турнира встретится с английским «Лестером».

В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата.

Ране член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о реакции Станислава Черчесова на поражение «Спартака».