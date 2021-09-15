Гладилин: никакой трагедии в поражении «Спартака» от «Легии» нет

Бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин заявил, что не считает позором поражение московского «Спартака» от варшавской «Легии» в матче группового этапа Лиги Европы.

«Не считаю этот результат позором. «Легия» — хорошая команда. Проиграли достойному сопернику. Жаль, что «Спартак» не победил, были моменты. В конце игры пошли ва-банк, увлеклись, и одной контратакой противник наказал за эту оплошность. Но красно-белые не должны были проигрывать. Как минимум, должна была быть ничья. Но трагедии здесь нет никакой», — сказал специалист «Газете.Ru».

Гладилин отметил, что российским командам в еврокубках не хватает функциональной подготовки.

«Поляки оказались лучше готовы функционально. «Спартаку», чтобы выиграть в Европе, необходимо поднимать функциональное состояние игроков. Чтобы они выдерживали темп. Это проблема не только красно-белых, но и всех российских команд. «Зенит» вчера в конце игры с «Челси» сдулся. На «Локомотив» завтра посмотрим. Для того, чтобы обыграть поляков, надо было включать максимальные скорости, а у «Спартака» их не было», — заявил наставник.

Гладилин не считает, что травма полузащитника Романа Зобнина повлияла на итоговый результат матча.

«Травма Зобнина? Не сказал бы, что он сейчас сильно выделяется. Вышедший Хендрикс игру не испортил. Зобнин не создает ничего в атаке, он разрушитель. В атакующем плане «Спартак» ничего не потерял.

Ожидал большего от игры Ларссона, Промеса, Понсе. Думал, что атакующая тройка сыграет ярче и забьет хотя бы пару мячей. Соболев вышел слабенький и не усилил игру впереди», — заключил Гладилин.

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1).

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что столичный клуб должен смыть позор 2011 года.