Экс-игрок «Спартака» Таски: «Легия» — самая слабая команда в группе ЛЕ

Бывший игрок московского «Спартака» Сердар Таски высказался о стартовом матче московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы против польской «Легии», передает «Спорт-Экспресс».

«Легия» — самая слабая команда в группе. Они очень плохо начали этот сезон в своей лиге. Если «Спартак» хочет выйти в следующий раунд, он должен выиграть обе игры у «Легии», — сказал Таски.

Напомним, «Легия» обыграла красно-белых в квалификации Лиги Европы сезона-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья (2:2), а в Москве красно-белые уступили, пропустив мяч на последней минуте встречи (2:3).

Встреча состоится 15 сентября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее «Легия» закупила рекламные баннеры в Москве с надписью «Мы вернулись».