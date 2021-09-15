Журналист Андронов назвал главную проблему «Спартака» перед матчем с «Легией»

Журналист Алексей Андронов поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и польской «Легией», передает «Рейтинг Букмекеров».

«Спартак» — команда не очень стабильная. Да, последний матч был хорош, но это не гарантирует абсолютно ничего. Самая главная проблема остается в обороне. Он не может чувствовать себя надежно», — сказал Андронов.

Встреча состоится 15 сентября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В сезоне-2011/12 «Легия» выбила «Спартак» из квалификации Лиги Европы.

В минувшем сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков. Благодаря этому команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако не сумела пробиться в групповую стадию, уступив в двухматчевом противостоянии лиссабонской «Бенфике».

Ранее экс-вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и польской «Легией».