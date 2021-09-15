Защитник «Барселоны» Пике назвал поражение от «Баварии» ужасным

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, комментируя поражение в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3), назвал результат встречи ужасным.

«Это очень тяжелое поражение. 0:3 дома — ужасный результат. Мы не собираемся себя обманывать», — приводит слова Пике пресс-служба УЕФА.

В следующим матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится с португальской «Бенфикой».

Еще одним соперником каталонцев в группе является киевское «Динамо».

Напомним, на 34-й минуте встречи хавбек гостей Томас Мюллер открыл счет. Стоит отметить, что Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота сине-гранатовых. На 56-й минуте польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. В концовке встречи поляк оформил дубль.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что между каталонским клубом и «Баварией» есть разница в классе.