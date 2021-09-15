Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В российских банках заявили о всплеске мошенничества в Telegram 02:52
Червиченко: «Барселона» смотрелась более несчастной, чем «Зенит» в матче... 02:42
Бритни Спирс удалила свой Instagram после объявления о помолвке 02:42
В США сообщили о возобновлении эвакуации афганцев после их вакцинации от кори 02:38
Эксперты отреагировали на данные The Lancet об осложнениях в связи... 02:33
Тренер Тарханов — о преклонивших колено игроках «Зенита»: пусть... 02:31
СМИ: «Хезболла» незаконно доставляет иранскую нефть в Ливан 02:15
Специалист дал совет, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi 02:10
Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года 02:08
Журналисты выяснили, почему Ким Кардашьян начала одеваться как ниндзя 01:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-футболист «Ман Юнайтед» — об акции BLM: если не встал на колено, будут ругать?

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя акцию Black Lives Matter, которая прошла перед мачтем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), заявил, что «не заставлял бы никого вставать на колено». Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Такие вещи сугубо персональны, каждый думает по-своему. Я бы не заставлял никого вставать на колено. Если не встал, то не уважаешь что ли, разве будут ругать? Все зависит от человека, каждый сам понимает, что делает», — сказал Канчельскис.

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «преклонять колено готов перед богом».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Монобровь поменьше и модный кинорежим. Что нового в iPhone 13
Самый дешевый iPhone 13 будет стоить 70 тысяч рублей
У российских автодилеров закончились Mini
Автомобили Mini пропали из автосалонов в России
Дзюба мог спасти «Зенит»: за россиян в матче с «Челси» было не стыдно
Питерский клуб проиграл 0:1 в первом туре Лиги чемпионов
В Москве задержали руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ
Пражский суд объяснил, почему россиянин Франчетти оказался под стражей
Премьер Гаити «заранее» уволил прокурора, который обвинил его в убийстве президента
Советник офиса Зеленского объяснил слова о «курорте для мальчиков» в Донбассе
Новости и материалы
В российских банках заявили о всплеске мошенничества в Telegram
Червиченко: «Барселона» смотрелась более несчастной, чем «Зенит» в матче с «Челси»
Бритни Спирс удалила свой Instagram после объявления о помолвке
В США сообщили о возобновлении эвакуации афганцев после их вакцинации от кори
Эксперты отреагировали на данные The Lancet об осложнениях в связи с ревакцинацией
Тренер Тарханов — о преклонивших колено игроках «Зенита»: пусть политики их разносят
СМИ: «Хезболла» незаконно доставляет иранскую нефть в Ливан
Специалист дал совет, как усилить сигнал домашнего Wi-Fi
Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года
Журналисты выяснили, почему Ким Кардашьян начала одеваться как ниндзя
Роналду сделал подарок женщине, в которую попал мячом перед матчем ЛЧ
Трамп опроверг сообщения о планируемой войне с Китаем
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заявил, что «Зенит» мог обыграть «Челси»
Главный тренер «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Раде заявили о намерении Порошенко еще раз отправить корабли в Керченский пролив
Журналист Уткин прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси» в матче ЛЧ
CNN: в ВС США боялись, что Трамп мог начать ядерную войну после поражения на выборах
Все новости
«Проходной двор»: как устроен рынок дезинсекции
Врачи заявили о необходимости лицензировать рынок дезинсекции после инцидента в «Магните»
«Мигранты здесь больше жить не будут»: что обещали жителям Бужаниново
Местные власти заявили, что мигрантов будут увозить после работы в Бужаниново
«Провокация для разделения людей»: спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену
В «Современнике» рассказали о судьбе спектакля, возмутившего «Офицеров России»
Профайлы автомобилистов из «Госуслуги.Авто» могут попасть в даркнет
Хакеры могут взломать новый государственный QR-код для водителей
Заставил Медведеву прослезиться, выступил в образе Христа: кто защитит место России на Олимпиаде
Кто такой Марк Кондратюк, которого отправили подтверждать третью квоту России для Игр-2022
«Конкуренция жесткая, мало кого из-за рубежа допустили на конкурс»
Инвалиды-колясочники – о том, зачем участвуют в конкурсах красоты и сколько сил отнимает подготовка
iPhone 13, новый iPad и часы. Что показала Apple
«Мигранты — вне российского социума»: что толкает приезжих на преступления
Этнограф призвал создать в России систему адаптации мигрантов
Борцы с горбушей и шпионами: поладит ли новая власть Норвегии с Россией
На выборах в Норвегии победила «Рабочая партия», выступавшая за сотрудничество с Москвой
«Была одна погибшая. Когда подошли спасатели, умерла вторая»
Число жертв схода ледника на Домбае возросло до двух
Золотой жилец: рынок посуточной аренды жилья оправился от пандемии
Предложение краткосрочной аренды жилых объектов увеличилось за год на 40%
Конгресс США испугался гиперзвука из России
Американские парламентарии потребовали от армии отчета о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
Узкая челка и камеры по диагонали: Тим Кук показал новые iPhone. LIVE
Онлайн-трансляция презентации iPhone 13
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях