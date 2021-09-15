Экс-футболист «Ман Юнайтед» — об акции BLM: если не встал на колено, будут ругать?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, комментируя акцию Black Lives Matter, которая прошла перед мачтем Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), заявил, что «не заставлял бы никого вставать на колено». Слова Канчельскиса передает «Спорт-Экспресс».

«Такие вещи сугубо персональны, каждый думает по-своему. Я бы не заставлял никого вставать на колено. Если не встал, то не уважаешь что ли, разве будут ругать? Все зависит от человека, каждый сам понимает, что делает», — сказал Канчельскис.

В группе «Зенита» помимо лондонского клуба выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «преклонять колено готов перед богом».