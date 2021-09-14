Несколько игроков «Зенита» встали на колено перед началом матча с «Челси» в ЛЧ

Перед стартовым свистком матча между лондонским «Челси» и петербургским «Зенитом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов несколько игроков российского клуба преклонили колено в поддержку акции против проявления расизма в футболе.

Среди вставших на колено оказались Вильмар Барриос, Дуглас дос Сантос, Вендел, Сердар Азмун, Малком и Клаудиньо. Также на колено встали игроки английской команды в полном составе.

Россияне Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев и Алексей Сутормин, а также украинец Ярослав Ракицкий отказались от участия в акции.

Игра проходит в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

В группе «Зенита» помимо лондонцев выступают туринский «Ювентус» и «Мальме».

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, говоря о матче первого тура Лиги чемпионов 2021/22 между «Зенитом» и «Челси», заявил, что у петербуржцев нет шансов в этом противостоянии.