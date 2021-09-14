Роналду забил в первом матче Лиги чемпионов после возвращения в «МЮ»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил в матче против «Янг Бойз» в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Португалец забил на 14-й минуте после результативной передачи своего соотечественника Бруно Фернандеша.

Матч против швейцарской команды первый в главном клубном турнире Европы после возвращения в английский клуб. Роналду также сумел отличиться в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив дубль в ворота «Ньюкасла».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил переход португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».