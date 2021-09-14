Митрополит Митрофан — о российских футболистах: Господь с такими людьми не пойдет

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан поделился мнением о российских футболистах, передает РИА «Новости».

«Футболисты должны быть мотивированы не безумными долларами и не матом на стадионе, как мы можем видеть по губам тренеров. Господь с такими людьми не пойдет, поэтому и нет результатов. Громадная страна, а футбола нет», — сказал Митрофан.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

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