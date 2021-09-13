Марио Фернандес опубликовал открытое письмо к болельщикам сборной России

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, объявивший о завершении карьеры в национальной сборной, опубликовал открытое письмо к болельщикам. В нем футболист поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал болеть за сборную.

«На этой неделе мне исполнится 31 год. С возрастом мои травмы участились, что осложнило возможность выступления одновременно и за клуб, и за сборную. Именно поэтому я хочу сосредоточиться на выступлении за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. С моей точки зрения, так было бы справедливо.

Хочу, чтобы все знали: я играл за партнеров и за вас, уважаемые болельщики. Которые всегда нас поддерживали — как у телевизора, так и на стадионе», — заявил игрок.

Полный текст обращения Фернандеса доступен в Twitter-аккаунте национальной сборной.

Напомним, что 30-летний защитник провел в футболке сборной России 35 матчей и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России.