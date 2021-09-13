Медведев рассказал о деталях необычного празднования победы на US Open

Победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев рассказал о деталях необычного празднования успеха.

25-летний россиянин после победы в финале над Новаком Джоковичем показал прием «мертвая рыба», который используется в компьютерном стимуляторе FIFA.

«Все, кто играют в FIFA, считают это легендарным. И я захотел так сделать. Не для того, чтобы попасть в газеты и так далее. Меня это не волнует. Но я хотел особенный момент для друзей, с которыми играю в FIFA.

Падать было немного больно. На харде это делать не очень приятно. Но я рад, что получилось легендарно», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, что в финальной игре Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев отреагировал на слезы Новака Джоковича во время финала US Open.