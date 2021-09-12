ЦСКА не смог обыграть аутсайдера РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте отличился защитник гостей Игорь Дивеев. В середине второго тайма хозяева вышли вперед благодаря голам Евгения Маркова и Ивана Новосельцева. На 74-й минуте игры счет сравнял Федор Чалов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с десятью очками располагается на шестом месте турнирной таблицы первенства. «Арсенал», набравший пять баллов, занимает предпоследнее, 15-е место.

В следующем туре ЦСКА сыграет с московским «Спартаком», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее «Арсенал» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч седьмого тура Российской премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 2:2

Голы: 0:1 — Дивеев, 5; 1:1 — Марков, 18; 2:1 — Новосельцев, 66; 2:2 — Чалов, 74.