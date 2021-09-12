Путин высказался о важности олимпийцев для России

Президент России Владимир Путин заявил, что олимпийцы выполняют важную функцию для страны.

То, что делают российские олимпийцы, важно для всей страны, это объединяет, заявил президент России Владимир Путин.

«То, что вы делаете, важно для всей страны. Без всякого преувеличения! Миллионы людей смотрят! И смотрят, когда вы выигрываете: «О! Мы - молодцы!» Когда миллионы смотрят — это же всех объединяет. «Мы — молодцы!» Когда проигрывают — «Ну, ничего, бывает», — заявил президент России. Кадры беседы были показаны на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

11 сентября глава государства провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Путин рассказал о травме во время занятия боксом.