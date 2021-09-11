Роналду забил первый гол в матче АПЛ спустя 12 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой первый мяч после возвращения в Английскую премьер-лигу.

36-летний форвард поразил пустые ворота «Ньюкасл Юнайтед» после того, как голкипер «сорок» Фредди Вудмен отбил мяч перед собой после удара Мэйсона Гринвуда.

Этот гол стал для пятикратного обладателя «Золотого мяча» первым после перерыва, который продлился 12 лет и 124 дня.

По продолжительности данная пауза является второй в истории АПЛ. Превосходит ее лишь защитник «Уигана» Мэтт Джексон, который не мог забить на протяжении более 13 лет.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что феминистические организации намерены провести акцию протеста против Криштиану Роналду .