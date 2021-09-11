Португальский нападающий Криштиану Роналду вошел в тройку самых возрастных бомбардиров «Манчестер Юнайтед».

36-летний форвард оформил дубль в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед».

По данным Gracenote Live, только Райан Гиггз и Поул Скоулз забивали за «красных дьяволов» в более позднем возрасте (39 лет и 37 лет соответственно).

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил первый гол в матче АПЛ спустя 12 лет.