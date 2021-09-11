Овечкин рассказал, было ли ему страшно переезжать в США

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, было ли ему страшно менять жизнь и переезжать в США.

«Чего бояться-то? Так вышло, что в то время я подписал контракт с омским «Авангарда». В НХЛ был локаутный сезон, поэтому контракт с Омском я подписал на два года, но пробыл там всего около двух недель.

Мне позвонили из Вашингтона и сказали, что локаут заканчивается и нужно срочно подписывать соглашение. В десять часов вечера по омскому времени мы побежали в гостиницу — необходимо было отыскать факс. По нему подписали контракт, отправили его в столицу США. На следующий день предстояло сказать команде о принятом мною решении», — приводит слова хоккеиста «OК!».

После этого Овечкин прилетел в Москву. У него оставалось не более десяти дней для того, чтобы попрощаться с родителями, друзьями. Хоккеист добавил, что тогда у него были сомнения на счет отъезда, так как в США он никого не знал и его там не знали.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Летом 2021 года россиянин подписал новый новый контракт с «Вашингтоном».

Ранее Александр Овечкин похвалил базу московского «Динамо».