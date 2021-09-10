Экс-президент «Локомотива» Смородская высказалась за потолок зарплат в РПЛ

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась за введение потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Любые ограничения — это плохо. Но, поскольку сейчас из-за лимита все безобразно разрослось, на первом этапе ввести потолок зарплат, возможно, будет неплохим решением», — сказала Смородская.

Также она отметила, что от этого решения не будет последствий , потому что наши игроки в Европе мало кому нужны.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о лимите на легионеров.