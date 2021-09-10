Глава ОКР рассказал о провокация в адрес россиян на Олимпиаде-2020

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены столкнулись с провокациями во время летних Игр-2020 в Токио.

Руководитель заявил, что элементы триколора и музыка Петра Чайковского на соревнованиях не устроила «оппонентов России».

«В Токио были провокации, были попытки оказать психологическое давление, но спортсмены и официальные лица проявили себя достойно. Удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но даже пресечь подобные попытки», — сказал Поздняков на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию российских олимпийцев на провокации на Играх.