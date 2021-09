Месси расплакался после матча с Боливией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после матча отбора на ЧМ-2022 с Боливией (3:0).

Во время интервью Месси поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион в период пандемии коронавируса.

«Я мечтал об этом. Наконец-то мы выиграли Кубок Америки после стольких ожиданий. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать этот трофей. Моя мать и братья находятся здесь сегодня вечером, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я так счастлив», — приводит слова Месси Twitter mx (SUSPENDED).

Лионель Месси оформил хет-трик в этом матче.

Сборная Аргентины с 18-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Бразилии, которая сыграла на матч меньше, на 3 очка. Боливия (6) — на предпоследнем, девятом, месте.

Ранее стало известно, что Месси побил рекорд Пеле.

Messi in tears, talking about the hard times Argentina went and are going through with covid (one of the worst in the world), to now seeing the joy of the people around the stadium ❤️ pic.twitter.com/yw4gVjXSAq