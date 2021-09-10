Футболист «Барселоны» рассказал, ради чего игроки готовы отказаться от денег

Нападающий Серхио Агуэро, говоря о своем переходе в «Барселону», заявил, что «любой игрок готов отказаться от денег, чтобы играть в каталонском клубе». Слова аргентинца приводит RAC 1.

«Когда начались разговоры о «Барсе», я сказал агенту, что хочу играть здесь. Деньги меня не волновали, это не было проблемой. Вот так все и получилось. Когда я ушел из «Сити», то все было предельно ясно. Я хотел играть за «Барсу». Я знал, что буду получать в «Барселоне» меньше, чем в «Ман Сити».

Если бы «Барса» снова вышла на меня, я бы снова подписал с этим клубом контракт. Любой игрок готов отказаться от денег, чтобы играть здесь», – сказал Агуэро.

Последней командой нападающего стал «Манчестер Сити». Заключительный матч за команду Агуэро провел в финале Лиги чемпионов, где «горожане» со счетом 0:1 проиграли лондонскому «Челси».

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. Прежде он становился чемпионом Англии в сезонах-2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, обладателем Кубка страны (2018/19). Также форвард является трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Ранее Агуэро не захотел брать 10-й номер после ухода соотечественника Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен», хотя клуб ему предлагал.