Президент Словакии обратится к гражданам после покушения на премьера

Президент Словакии Зузана Чапутова готовит обращение к согражданам в связи с покушением на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает телеканал JOJ.

«Президент Словакии выступит с заявлением в 16:45 (17:45 мск. — «Газета.Ru») в связи с нападением на премьера Фицо», — сообщил канал со ссылкой на пресс-службу администрации президента Словакии.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Словацкий премьер получил ранения в живот и в грудь. При этом дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов сразу задержали нападавшего. Политика транспортируют в Братиславу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

17 апреля Фицо, выступая перед парламентом, заявлял, что Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России. До этого он неоднократно выступал против посылания военной помощи Украине со стороны словацкого государства.

Ранее власти Словакии осудили жестокое нападение на премьера Фицо.