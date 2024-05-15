Город в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские военные в эту минуту наносят массированные удары по городу Каменка-Днепровская, расположенному в Запорожской области. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько человек. В настоящее время врачи скорой помощи и сотрудники оперативных служб оказывают раненым необходимую медицинскую помощь.

«Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — добавил глава субъекта, призвав людей сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

6 мая украинские бойцы атаковали Запорожскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, солдаты ВСУ нанесли удар по одной из местных электрических подстанций.

Как рассказал Балицкий, сразу после атаки сотрудники экстренных служб приступили к восстановительным работам. Но, несмотря на это, 700 абонентов все равно временно остались без света. Речь идет о жителях населенных пунктов, которые находятся в Каменско-Днепровском районе.

Ранее в запорожском городе Токмаке при обстреле украинских войск пострадали пять человек.