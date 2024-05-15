Путин заявил, что РФ нужно добиться баланса в выпуске «пушек и масла»

Соотношение производимой гражданской и военной продукции должно отвечать интересам российского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что министр обороны Андрей Белоусов «справится с этой задачей наилучшим образом».

До этого сообщалось, что кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов считает достижение победы с минимальными потерями среди людей главной задачей в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Новым министром обороны стал Андрей Белоусов.

Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белоусов заявил о необходимости интеграции экономики ВС РФ в общую экономику страны.