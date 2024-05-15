В Госдуме нашли «украинский след» в покушении на Фицо

Депутат Госдумы Михаил Шеремет от Крыма заявил, что за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могут стоять украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского», — отметил Шеремет.

Он также призвал силовые ведомства Словакии проверить и отработать именно эту версию как приоритетную.

До этого телеканал JOJ сообщал, что президент Словакии Зузана Чапутова готовит обращение к согражданам в связи с покушением на премьер-министра страны Фицо.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее президент Словакии Чапутова осудила нападение на премьера страны Фицо.