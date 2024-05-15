Сын Юрия Куклачева рассказал, когда артист вернется на сцену

Сын Юрия Куклачева Дмитрий рассказал в беседе с regions.ru, что артист уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену.

Куклачев-младший назвал поведение отца импульсивным. Он объяснил, что дрессировщику пока рано возвращаться на сцену. На данный момент артист проходит реабилитацию.

«Сказать что-то конкретное про его дальнейший творческий путь мы сможем только ближе к началу июля», — поделился сын дрессировщика.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

В тот же день Куклачев записал видео и рассказал, что уже поправился, сейчас находится в санатории в Подмосковье и чувствует себя хорошо. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пригласил зрителей на свое шоу.

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