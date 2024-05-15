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Российская школьница осталась без части пальца после травмы в школьном туалете

В Калуге школа заплатит 200 тыс. рублей девочке за прищемленный в туалете палец

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Калуге школу обязали выплатить компенсацию морального вреда ученице, которая получила травму в туалете образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в одной из школ областного центра. После случившегося мать девочки подала иск к учреждению с требованием компенсации ее ребенку за причиненные страдания. Суд постановил выплатить девочке 200 тыс. рублей, школа попыталась оспорить решение в суде второй инстанции, но апелляционную жалобу ответчика оставили без удовлетворения.

По данным издания KalugaPoisk.ru, травму ученицы квалифицировали как «ампутация ногтевой фаланги пальца руки». Девочка получила ее из-за того, что ей прищемили палец дверью туалета. Директор образовательного учреждения сообщила, что из-за травмы у пострадавшей сошел с пальца ноготь, в настоящий момент ноготь отрос, фаланга пальца осталась цела.

Ранее в московском музее упавшая на школьницу статуя сломала ей позвоночник.

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