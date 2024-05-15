В НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что был шокирован, узнав информацию о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо. Свое официальное заявление руководитель НАТО сделал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Шокирован и потрясен покушением на премьер-министра [Словакии] Роберта Фицо. Хочу пожелать ему сил и скорейшего выздоровления. Мыслями я нахожусь с Робертом Фицо, его близкими и родными и народом Словакии», — отметил генсек альянса.

Премьер Фицо известен нейтральной позицией по отношению к России и в прошлом неоднократно выступал с критикой действий НАТО и некоторых западных стран. За это его регулярно называют пророссийским политиком. При этом глава правительства Словакии не выступает против Украины или президента страны Владимира Зеленского.

Президент Словакии Зузана Чапутова также высказалась о случившемся. Она охарактеризовала нападение на Фицо как акт «жестокости и безрассудства».

Глава Сербии Алексадр Вучич сообщил, что молится за жизнь «дорогого друга» Роберта.

Премьер Фицо получил ранение при стрельбе на улице после выездного заседания кабинета министров в Гандлове. Политик подошел к местным жителям, вскоре после этого мужчина выстрелил в сторону премьера.

Фицо увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. По предварительным данным, политик сумеет восстановиться и вернуться к работе, однако пока находится в тяжелом состоянии.

Ранее появились данные об оружии, из которого стреляли в Фицо.