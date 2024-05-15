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В соцсетях словацкого премьера заявили, что его жизни угрожает опасность

В Facebook* Роберта Фицо заявили, что он находится в тяжелом состоянии

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Nadja Wohlleben/Reuters

В социальных сетях премьер-министра Словакии Роберта Фицо заявили, что он находится в тяжелом состоянии после покушения с применением огнестрельного оружия. Пост был размещен на странице премьера в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На Роберта Фицо сегодня было совершено покушение. Он получил несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в опасном для жизни состоянии», — указано в сообщении.

Премьер-министр Роберт Фицо получил несколько попаданий пистолетных пуль в брюшную полость, грудь и конечности.

До этого раненого в результате покушения премьер-министра Словакии Роберта Фицо переместили в высококлассный госпиталь после того, как ему оказали первую помощь в больнице города Гандлова.

Отдельно отмечается, что жизни словацкого премьер-министра ничего не угрожает, несмотря на очень тяжелое состояние после ранения. По данным Reuters, Фицо находился в сознании, когда был доставлен для оказания помощи в городской госпиталь Гандлова.

Ранее президент Словакии прокомментировала покушение на Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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