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Женщина закончила университет спустя более 70 лет после начала обучения

В США 91-летняя получила диплом университета спустя 70 лет после поступления

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В США пенсионерка получила диплом университета, в который поступила почти 70 лет назад. Ее историю рассказывает First Alert 4.

91-летняя Мэри Эллен Фоули впервые стала студенткой еще в 1950 году, тогда она поступила в Юго-западный колледж штата Миссури (ныне Государственный университет Миссури), чтобы получить степень бакалавра в области дошкольного образования. Пять лет спустя она вышла замуж за студента Миссурийского университета, изучавшего животноводство, и сама перевелась в этот вуз.

Когда Фоули уже готовилась стать выпускницей, она обнаружила, что беременна. Для получения диплома ей не хватило всего нескольких зачетных часов. Тогда американка бросила колледж, чтобы воспитывать детей. В 1970-х годах она решила снова поступить в университет, но узнала, что требования к студентам изменились.

В апреле этого года пенсионерка призналась своему внуку, что мечтает получить диплом о высшем образовании, пусть даже по другой специальности. Затем научный консультант просмотрел сведения о ее успеваемости и сказал, что набранных ею баллов достаточно для получения степени по общеобразовательным дисциплинам.

На прошлой неделе женщине вручили диплом. Фоули стала выпускницей колледжа в день рождения ее мужа Чарльза, которого не стало в марте.

Ранее 83-летняя пенсионерка стала старейшей выпускницей в истории университета.

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