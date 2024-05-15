Союз адвокатов России: удаление экстремистского поста не снимает ответственности

При удалении из соцсетей поста с экстремистской символикой разместившего его человека все равно могут привлечь к ответственности, предупредил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. За подобными инцидентами ведется пристальный контроль, для этого созданы специальные отделения в МВД и ФСБ, объяснил он НСН.

Напомним, сегодня Конституционный суд России заявил, что лиц, которые опубликовали в сети экстремистскую символику, могут привлекать к ответственности, даже если она не была запрещена на момент размещения. Так, суд оштрафовал россиянку Елену Селькову, разместившую несколько постов в соцсетях с соответствующими символами, которые не были запрещены на момент публикации.

По словам Трунова, сегодня россиян реже наказывают за размещение подобных постов, так как все уже понимают, что это запрещено. При этом удалить старые противоречивые посты иногда недостаточно – при совершении преступления, по мнению Трунова, обезопасить себя можно лишь чистосердечным признанием.

«Чистить социальные сети всегда имеет смысл, но надо понимать, что в интернете всегда остаются следы. Если пост был удален недавно, но до этого был в открытом доступе несколько лет, привлечь за это, конечно, можно. <…> У нас огромные службы, которые только этим и занимаются, отслеживают это все», — объяснил юрист.

Подобные преступления сегодня совершаются нечасто, добавил Трунов. Он напомнил, что в данном случае нет разговора про сроки давности, а решения Верховного суда вступают в силу немедленно и их нельзя обжаловать. В целом он оценил изменения с наказанием за размещение запрещенной символики.

«Это правильно с точки зрения того, что нужны профилактические меры», — заключил адвокат.

Ранее двух гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали на 1 тыс. рублей за нацистскую символику.