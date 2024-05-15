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Появились данные об оружии, из которого стреляли в Фицо

Dennik N: в премьера Словакии Фицо стреляли из легально купленного оружия

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Radovan Stoklasa/Reuters

Преступник, который покушался на жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо, стрелял, используя легальное купленное и зарегистрированное оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Он сделал несколько выстрелов, ранив Фицо в живот и руку. Политика транспортировали в больницу на вертолете, его состояние оценивают как тяжелое.

Нападавшего на Фицо задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Предположительно, это писатель Юрай Цинтула, сторонник оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия».

17 апреля Роберт Фицо, выступая перед парламентом, заявил, что Крым и Донбасс навсегда останутся в составе России. До этого он неоднократно выступал против посылания военной помощи Киеву со стороны словацкого государства, а также вступления Украины в НАТО.

Ранее на покушение на Фицо отреагировали в НАТО.

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Покушение на премьера Словакии
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