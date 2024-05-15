Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бузова воссоздала образ, в котором впервые появилась на «Доме-2»

Певица Бузова вышла в свет в образе, в котором впервые появилась на «Доме-2»

close
100%
Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова воссоздала образ, в котором впервые появилась на шоу «Дом-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бузова устроила празднование в честь 20-летия с момента ее появления на телевидении. Артистка призналась, что в тот день ее собирал на проект отец. Именно он предложил телеведущей надеть спортивные штаны вместо юбки.

«Я ехала строить дом, поэтому я была в спортивных штанах. Я надела юбку, а папа сказал: «Ты что, доча? Ты же едешь дом строить». Вот такой вы меня узнали. Вот такой я запала вам в сердца, в ваши души», --поделилась певица.

Бузова призналась, что ее мать узнала об ее участии в «Доме-2» уже по телевизору.

Ольга Бузова пришла на телепроект «Дом-2» в 2004 году. Там она стала одной из наиболее известных и ярких участниц шоу. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Ольга Бузова в пышном платье пришла на 20-летие своей карьеры на ТВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами