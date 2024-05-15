Бузова воссоздала образ, в котором впервые появилась на «Доме-2»

Певица и телеведущая Ольга Бузова воссоздала образ, в котором впервые появилась на шоу «Дом-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бузова устроила празднование в честь 20-летия с момента ее появления на телевидении. Артистка призналась, что в тот день ее собирал на проект отец. Именно он предложил телеведущей надеть спортивные штаны вместо юбки.

«Я ехала строить дом, поэтому я была в спортивных штанах. Я надела юбку, а папа сказал: «Ты что, доча? Ты же едешь дом строить». Вот такой вы меня узнали. Вот такой я запала вам в сердца, в ваши души», --поделилась певица.

Бузова призналась, что ее мать узнала об ее участии в «Доме-2» уже по телевизору.

Ольга Бузова пришла на телепроект «Дом-2» в 2004 году. Там она стала одной из наиболее известных и ярких участниц шоу. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Ольга Бузова в пышном платье пришла на 20-летие своей карьеры на ТВ.