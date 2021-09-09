Президент Татарстана заявил о готовности принять Олимпиаду-2036

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не видет преград для проведения Олимпийских игр — 2036 в Казани.

«Готова ли Казань принять Олимпиаду-2036? В 2023 году мы будем проводить Специальную олимпиаду, а что касается Игр 2036 года, то я не вижу никаких проблем. После проведения таких больших спортивных событий, у нас есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы может принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», — сказал Минниханов в эфире «Матч ТВ».

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко, комментируя возможное проведение Олимпиады-2036 в регионе, заявил, что «это должно быть экономически целесообразно».

О том, что Олимпиада-2036 может быть проведена во Владивостоке, ранее заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.