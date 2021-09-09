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Сборная России отреагировала на незасчитанный гол в матче с Мальтой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-служба сборной России отреагировала на незасчитанный гол в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой (2:0).

На 90+1-й минуте после удара Максима Осипенко игрок сборной Мальты Никки Мускат вынес мяч из ворот. На ряде повторов создалось впечатление, что мяч мог пересечь линию ворот полностью.

«К сожалению, нам не засчитали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого», — написано в официальном Telegram-канале национальной команды.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее стало известно, сколько пропустит Головин из-за травмы, полученной в матче с Кипром.

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