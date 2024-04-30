Тренер «Динамо» Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что самой дорогой его покупкой в Москве является самокат, передает Sport24.

«Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50—60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением», — сказал Личка.

Петербургский «Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 49 очков и имеющий матч 26-го тура чемпионата в запасе. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее Сергей Семак рассказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ.