Участницу украинского нацбата задержали в Херсонской области

В Херсонской области задержали женщину, обвиняемую в участии в украинском нацбате. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, в результате совместно проведенных следователями и сотрудниками УФСБ России оперативных мероприятий была задержана 60-летняя местная жительница. По версии следствия, она в декабре 2015 года вступила в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации) и принимала в нем участие.

«Своими действиями злоумышленница наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавая угрозу национальной безопасности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Фигурантке предъявили обвинение.

Ранее в Крыму силовики задержали участника украинского национального батальона.