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Ученые создали материал для безопасного удаления урана из почвы

JHM: нановещество на основе нитрида бора извлекает уран из загрязненного грунта

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Uranium Extraction from Seawater

Южнокорейские ученые из института гражданского строительства и строительных технологий (KCIT) испытали наноматериал из нитрида бора (BN) для очистки почвы от отходов урана. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Уран попадает в землю вместе с радиоактивными сточными водами, неизбежно образующимися при работе атомных электростанций. Сегодня для обезвреживания зараженного ураном грунта применяют сложные и дорогостоящие методы: выпаривание, мембранное разделение, электрохимические реакции и так далее.

Исследовательская группа KICT испытала эффективность адсорбции урановых отходов с помощью гексагонального нитрида бора (h-BN) в условиях разной температуры, концентрации загрязнителя и наличия других веществ.

Ученые пришли к выводу, что наноматериал на основе h-BN не только хорошо впитывает растворенный уран, но и пригоден для повторного использования. При этом вещество одинаково эффективно при любой температуре, уровне содержания урана и присутствии прочих загрязнителей.

Исследователи рассчитывают, что их открытие позволит создать новые способы очистки загрязненной почвы вблизи АЭС.

Ранее ученые обнаружили бактерии, способные стабилизировать ураносодержащие радиоактивные отходы.

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