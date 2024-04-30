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Сестра Фриске назвала качества, которые ценит в мужчинах

Блогерша Наталья Фриске заявила, что ценит в мужчинах уравновешенность

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friske_natalia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Наталья Фриске призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ценит множество качеств в мужчинах.

Фриске рассказала, что ей интересны ответственные, самостоятельные, честные мужчины, которые обладают высоким интеллектом и хорошим чувством юмора. Блогершу также привлекают такие качества, как уравновешенность, самоуверенность и верность.

Потенциальный возлюбленный Фриске должен быть опрятным и иметь чувство стиля, а также способен держать свое слово.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

В этом же месяце Фриске решилась на подтяжку груди. Врачи также ей сделали абдоминопластику с ушиванием диастаза живота. Блогерша проходила реабилитацию дома. Она рассказывала, что ей тяжело дышать ночью из-за отеков.

Ранее Фриске опровергла, что не сможет родить после пластики живота.

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