ВСУ атаковали дроном село в Белгородском районе

ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате падения FPV-дрона повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Также осколком снаряда повреждена линия электропередачи — жители одной из улиц остаются временно без света», — описал последствия атаки чиновник.

Сообщается, что аварийные службы займутся устранением последствий атаки после согласования с Министерством обороны РФ из-за возможности повторной атаки.

До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.