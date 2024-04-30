ВСУ атаковали дроном село в Белгородском районе

ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате падения FPV-дрона повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Также осколком снаряда повреждена линия электропередачи — жители одной из улиц остаются временно без света», — описал последствия атаки чиновник.
Сообщается, что аварийные службы займутся устранением последствий атаки после согласования с Министерством обороны РФ из-за возможности повторной атаки.
До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области.
На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.
Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.